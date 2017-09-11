熟人犯案！慾女強暴少年奪處男身

英國赫爾西部33歲女子福克絲，假藉「聊天」名義，將相識的13歲青少年拐至住處，趁機強暴。（圖翻攝自「Child Abuser Database Team Ted」臉書粉專）

2017-09-11 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國赫爾（Hull）西部有名33歲女子福克絲（Nicola Fox），假藉「聊天」名義，將相識的13歲青少年拐至住處，趁機強暴、威嚇對方，奪走其處男之身，遭判4年有期徒刑。

《鏡報》報導，當天少年依約前往福克絲家，未料一進門，福克絲竟直接拉上窗簾、反鎖門把，利用體重「優勢」將少年推倒在床、上下其手撫摸、強扯衣褲、硬上性侵，被害人雙手遭架在頭上，邊哭邊抵抗，卻反遭怒斥閉嘴，過程約5至10分鐘。「被完事」後，少年立即奪門而出，返家沖洗。據悉，原本少年不願吐實，因福克絲威脅他，若洩漏任何蛛絲馬跡，將反控他霸王硬上弓，但他實在氣不過，決定向父母坦承，才讓這起拐人強暴案曝光。

少年的委託律師表示，事發當時，被害人不斷掙扎，為尊重對方是女性，因此才未出手傷害；事後被害人雖獲得、感謝家屬支持，但他日漸孤僻，對於未來的感情生活，光想就怕，造成他心中難以抹滅的巨大陰影。

報導指出，福克絲經鑑定後，確認罹患戀童癖。對於性侵男一事，她坦承不諱。不過，福克絲辯稱，犯案時耳邊有許多聲音在「慫恿」她，才會鑄下大錯。最後福克絲除終生被登錄於性犯罪名冊上，還須入監服刑4年並勒戒。