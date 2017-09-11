12歲小女生 120秒偷走逾1.4億元鑽石項鍊

香港珠寶店鑽石項鍊被一12歲女生偷走。（圖擷取自網路）

2017-09-11 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港一家珠寶店內價值3600萬港幣（約台幣1.4億元）的鑽石項鍊被偷走，事後追查，發現竟然是一名只有12歲的小女生，在3名成人的掩護下，以閃電手偷走；警方花了2年時間才把這群盜賊逮捕，並進行審判，但是，這名盜寶主嫌因為年紀太小反而沒有被判刑。

《澎湃新聞》報導，這起鑽石項鍊失竊案發生在2015年1月23日，香港九龍尖沙咀鬧區保全一流的珠寶店內，一條鑲滿55顆鑽石，重達117.31克拉的項鍊，從上鎖的玻璃櫃內被盜走，震驚各界。

根據調查，這起竊盜案的竊嫌一共有4人，分別是3女1男，其中一位女嫌是12歲的小女生，他們都是中國湖南人，從深圳過境到香港後，就進入這家已多次踩點探查的作案珠寶店，3名成年人假裝挑選首飾，吸引店員注意力，趁機偷走櫃檯抽屜內一串鑰匙，再溜到鑽石項鍊飾品展台，用鑰匙打開飾品櫃檯門，盜走一條鑽石項鍊，整個作案過程才短短120秒。得手後隨即撤離香港，返回深圳。

事後，店員在清點時，才驚覺失竊；也從事後的調查，才發現，出手偷竊的主嫌是一位當時不滿12歲的小女生。

透過中國及香港兩地警方展開追捕，前後花了2年左右時間，才把人及鑽石追捕到案，不過，部分鑽石已被出售，無法追回；近日，這4名罪犯在中國湖南高等法院遭到審判。