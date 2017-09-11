玩命追颶風艾瑪 陣風時速直逼「台灣高鐵」

前艾瑪直撲美國佛州，已經造成3人喪生，死者包括一名副警長，然而竟有人不畏風雨，直闖颶風的風眼牆，測試它的威力。（圖擷自Simon Brewer的推特）

2017-09-11 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕颶風艾瑪（Irma）在加勒比地區造成24人死亡，安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）也受到「徹底的破壞」。目前艾瑪直撲美國佛州，已經造成3人喪生，死者包括一名副警長，然而竟有人不畏風雨，直闖颶風的風眼牆，測試它的威力。

綜合媒體報導，一位男子名為布魯爾（Simon Brewer），他在推特上PO上朋友德雷克（Justin Drake）的追風過程，影片中，只見這個「人肉測風儀」帶著一個保護面罩準備下車接受挑戰，然而開門後刺激的場景上演。德雷克的面罩在下車後，一下子就被颶風無情的吹翻，他手持測風儀器，然而寸步難行，甚至屢次幾乎要被颶風給吹走，步履蹣跚。

影片中揭示了他們測得的陣風竟達每小時117英里（約188.29公里），而美國國家颶風中心指出，在美國佛州南部外海的佛羅里達島礁（Florida Keys）「古德喬島」（Cudjoe Key）測得最大風速為每小時130英里（約209.21公里）。