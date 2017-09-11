中共19大前節目屢被禁 網酸：《爸爸》哪兒也去不了...

中共十九大將登場，許多節目傳出被下架。圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

2017-09-11 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大將於十月十八日舉行，中共已加強對輿論的控制，十九大前也有不少綜藝節目也慘遭黑手伸入，包括相當火紅的《爸爸去哪兒》、《金星秀》本月初都傳出被下架，許多中國網友大酸，爸爸們如今「哪兒也去不了了」。

十九大將登場，中共不斷加強對輿論控制，從異議人士、網路、通訊軟體等，最近連綜藝節目也淪陷了。日前中國當局以「過度消費明星子女之嫌」宣布《爸爸去哪兒》停播，另外《金星秀》被停播則是傳出因主持人金星太敢講，得罪太多人才被停播。

針對停播一事，中國廣電總局還向湖南衛視呼籲，應該減少娛樂節目，不要以娛樂博大眾眼球，甚至認為看綜藝節目等行為，容易給青少年帶來負面影響。湖南衛視除了《爸爸去哪兒》之外，另還傳出有新聞節目也被關切，下令節目「加強正面的政治宣傳」。

中國自由作家朱欣欣批評，如果電視劇好，收視率就會高，充滿謊言的電視劇不可能有很好的收視率，所以官方只好把這條標準取消，改按所謂政治正確來評價電視劇，而不是靠觀眾口碑，讓觀眾來評判，這完全是背離市場的規律。

荷蘭學者克里穆斯（Rogier Creemers）則表示，廣電總局發出的命令，可能是在十九大前，向各界展示它是一個有效率的衙門。