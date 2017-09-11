艾瑪颶風襲佛州 暴潮為何危險一看就懂

4級颶風艾瑪今天登陸美國佛羅里達州，颶風期間對人命最大的威脅經常是暴潮，即暴風引起海平面急速上升，然後產生一道水牆撲向陸地。（法新社）

2017-09-11 00:26

〔中央社〕4級颶風艾瑪今天登陸美國佛羅里達州，颶風期間對人命最大的威脅經常是暴潮，即暴風引起海平面急速上升，然後產生一道水牆撲向陸地。佛州州長史考特受訪時說：「請為我們祈禱。」

國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，艾瑪（Hurricane Irma）已於今晨9時10分在佛州南部外海佛羅里達島礁（Florida Keys）的古德喬島（Cudjoe Key）登陸。

法新社報導，預報員警告，未來幾小時在佛羅里達州沿岸，艾瑪（Irma）引發的暴潮可能高達4.5公尺。

美聯社報導，艾瑪的最大持續風速達每小時215公里。氣象預報人員表示，大松島（Big Pine Key）已傳出出現時速171公里的強風。

暴潮是什麼？為何如此危險？簡介如下：

●暴潮怎麼開始？

暴潮不是因下雨或洪水產生，而是因為颶風的強風把海水推升得比平常高，侵襲海岸。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說，暴潮是暴風造成水面不正常上升，超過並高於預測中的潮汐。

●暴潮為何如此致命？

颶風還沒登陸，暴潮往往就先到，使得民眾難以及時撤離。

國家海洋暨大氣總署說，2005年卡崔娜（Katrina）颶風重創路易斯安那州（Louisiana），死亡的1800人大部分死於暴潮。

暴潮可侵入內陸數十公里，建築物迅即淹水，道路無法通行，導致民眾溺斃在車內或家中。

水累積的重量每立方碼約達1700磅（約771公斤），可摧毀未經特殊設計承受如此力量的建物。

●影響暴潮的因素？

暴潮形成有好幾個因素，包括暴風強度、前進速度、暴風大小、接近海岸的角度。

海岸邊水下地形，包括海灣和河口也會影響。

國家海洋暨大氣總署說，海底淺坡可能比陡峭陸棚產生更大暴潮。

路易斯安那州海岸是寬而淺的大陸棚，4級颶風能產生20英尺（約6公尺）暴潮。

反過來說，邁阿密海灘的陸棚陡降，4級颶風產生的暴潮可能限於約8或9英尺（2.4至2.7公尺）高。

儘管颶風艾瑪撲向佛羅里達半島西岸，但是半島東西兩岸都預計會出現暴潮。

氣象學家說，西岸的暴潮最遠可能達內陸11公里。

● 未來暴潮恐更頻繁

氣候變遷引起海平面上升和海洋暖化，預期在未來數十年將增強暴潮的影響。

許多研究預測因地球暖化，暴潮會更頻繁更致命。