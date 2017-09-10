英國動物園創首例！成功復育瀕危百慕達石龍子

瀕危物種百慕達石龍子近日由英國切斯特動物園復育成功，創下世界首例。（圖擷自Chester Zoo）

2017-09-10 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國切斯特動物園（Chester Zoo）近日創下世界首例，在棲地以外的地方人工復育百慕達石龍子（Bermudian Skink）有成，替這世界上僅存1500隻的珍貴物種留下更多後代，是拯救瀕危動物的一大里程碑。

據《英國電訊報》報導，位於北美洲的英屬地百慕達，先前為了保育瀕危的石龍子，請切斯特動物園的專家相助進行復育工作。

但因在棲地以外的地方復育百慕達石龍子史無前例，因為環境差異及石龍子暴力的交配方式，導致研究進度受阻，園方經歷3年之久，最後在成功複製百慕達炎熱潮濕氣候環境之下，讓石龍子受孕成功，經歷43天的孵化期後，於近日迎來7隻百慕達石龍子寶寶。

動物園中的脊椎動物管理者加西亞（Gerardo Garcia）教授在看見牠們破殼而出的剎那，激動的跳起來，他表示：「目前百慕達石龍子的數量僅1500隻，復育是一件十分嚴肅的責任，這次的成功不但提供了新的數據，也能讓我們的後代更有機會接觸這些迷人的物種」。研究團隊希望將石龍子送返百慕達野外，專家亦會留在當地協助繁殖。