最夢幻工作！只要跟狗狗玩一天就能賺進1萬2千元

澳洲一個動物之家徵選5隻遭遺棄的卡爾比幼犬一日保母，只要好好帶他們玩耍並照顧他們就能領到500元澳幣。（圖擷自news.com.au）

2017-09-10 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一個動物收容所「悉尼貓狗之家」（Sydney Cats and Dogs Home）前段時間收容了5隻遭遺棄的卡爾比犬（Kelpie），但因所內人手不足，因此招募一日員工，只要陪伴牠們玩一天就能獲得500元澳幣（約新台幣12098元），是不少喜愛動物的人眼裡的夢幻職業！

綜合外媒報導，「悉尼貓狗之家」不久前在垃圾桶中救出5隻可憐的卡爾比幼犬，並收容牠們，但因目前所內容有大批動物需要照顧，因此希望能聘請臨時員工在當地時間9月25日帶牠們出門散步、玩耍並拍照，就能獲得500元澳幣。

招聘活動已於當地時間週一（4日）展開，將於17日結束，只要有興趣的人介紹自己為什麼能勝任這份工作即可，有先前在此擔任志工的人表示這絕對是一份值得申請的好工作，若不貪圖薪水，可以將500元捐出去做善事也是好事一件。不少熱愛狗狗的人聽到這份招募工作時，眼睛都為之一亮，興奮的表示這就是他們眼中的「夢幻職業」，截至目前已收到409人的申請。