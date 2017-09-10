英女天天吃罐頭省錢湊旅費 足跡遍佈19國

威爾金森省下生活開銷，旅遊足跡達成19國之一的馬爾地夫。（圖截自bridiewilkins Instagram）

2017-09-10 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕為了旅遊你能付出多少？英國倫敦一名時尚編輯，因為熱愛旅遊，改變日常生活習慣，天天吃罐頭與蔬菜，及多步行到目的地，省下平日開銷讓她足跡遍佈19國，她希望以自己當例子，鼓勵那些沒有勇氣付出行動的人。

綜合媒體報導，倫敦23歲女子威爾金森（Bridie Wilkinson）改變生活習慣，每月省下600英鎊（約新台幣24000元），讓她周遊全球19國豪華渡假村，包含峇里島、馬爾地夫以及義大利等地。

威爾金森表示，省錢要從生活開銷開始，於是她食物改吃罐頭與蔬菜，也戒掉宵夜的習慣，讓一周伙食費降成15英鎊（約新台幣600元）；交通方面多走路，不搭交通工具，一周交通費降成10英鎊（約新台幣400元）。

她生活習慣的改變引起家人和朋友關心，她表示「我的家人和朋友都很生氣，覺得我瘋了！但當你熱衷一件事情的時候，就像我熱愛旅遊一樣，你會毫不猶豫的強迫自己達成目標。」

旅遊讓威爾金森增添自信和勇氣，她希望藉由分享自己的故事，鼓勵其他想出國卻沒有勇氣的人，「首先勇敢的改變自己的生活方式，你不用存很多錢，因為你渴望達成一件事情，你就會盡快讓它發生」。