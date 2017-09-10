獨立公投箭在弦上 加泰隆尼亞民族日獨立

加泰隆尼亞人2016年於「民族日」（Diada）聚集街頭，表達獨立決心。（法新社）

2017-09-10 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞週一將有成千上萬的民眾上街，高舉紅黃相間的加泰隆尼亞旗主張獨立，也抗議最近推動的獨立公投案遭受打擊，引頸盼望獨立建國的理想能早日實現。一般認為，如果富庶的加泰隆尼亞獨立出去，將會造成西班牙經濟重創。

綜合外媒報導，抗議行動將在當地時間11日下午舉行，當天是加泰隆尼亞的「民族日」（Diada），這個節日原是紀念西班牙國王菲立普五世（King Philip V）1714年征服巴塞隆納，但近年已變質，通常獨派人士會在這天揮舞紅黃條紋的加泰隆尼亞旗表達政治訴求。

加泰隆尼亞議會前陣子通過要在10月1日舉行獨立公投，但西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）公開質疑公投的合法性，西班牙憲法法庭也不承認，檢察機關甚至已展開蒐證，要指控加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）等人涉嫌濫用職權與不服從，將提出刑事告訴。

8日警方搜查了當地兩間新聞機構與一家影印店，普伊格蒙特在推特推文指稱「他們並不是在尋找選票紙，他們只是想找架打。」

「星期一時，我們將會一如往常地用和平且民主的方式聚集街道。」普伊格蒙特他在受訪時這麼說。儘管西班牙政府一再強調10月1日不會有公投，他仍堅持公投會如期舉行，且鼓勵加泰隆尼亞人勇敢上街，表達支持獨立的強烈訴求。