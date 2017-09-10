浙江山頭挖到上萬病死豬 水源恐被汙染爆疫病

2017-09-10 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省湖州市的大銀山，日前被舉報有公司非法偷埋病死豬，當局開挖一周後，已挖出上萬死豬屍體，現場散發着刺鼻惡臭，為防疫病發生，有關單位已對地下水等展開監測。

綜合中國媒體報導，在當地民眾接連舉報下，中國中央環保督察組上月30日到浙江湖州市經濟技術開發區三天門大銀山展開調查，當場挖出大量死豬屍體。一名知情人士透露，開挖一週後，已挖出上萬隻、約800公噸死豬屍體，但擔心無法即時處理大量死豬屍體，政府已下令暫停作業。

報導指出，一段現場影片顯示，有多名警察帶著口罩、手拿小型攝影器材取證。大量黑色塑膠袋被從土裡翻出，裡面裝著死豬腐屍、骨頭，屍肉與土粘連，腐爛變質呈現黑灰色，豬毛仍清晰可見。挖出的東西被放在山頭等待運走，山谷水潭呈現紅黑色，散發刺鼻惡臭。

涉案公司為湖州市病死害動物處置中心有限公司，從2013年起開始收到死豬，數量達47萬隻，其合作公司宣稱能以高科技處理病死動物，但在接受政府補助後，卻簡單將死豬屍體掩埋在大銀山。

舉報人和當地村民表示，大銀山的死豬和其他病死動物的屍體，都是隨便掩埋，甚至曾經露天亂扔。一名村民表示，近年來，掩埋死豬已對週邊水源和空氣汙染造成令人難以忍受的影響。

湖州市委市政府今（10）日傍晚指出，環保部門會對掩埋點土壤及附近地表水、地下水持續監測；農業、衛生防疫部門也對現場進行了衛生防疫措施，公安部門已立案調查，並拘留5名嫌犯，進行進一步調查。