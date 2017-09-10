實行單邊貿易制裁？ 中國限制北韓人銀行帳戶

位於遼寧的中國銀行分行。（圖取自韓聯社）

2017-09-10 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕包括中國銀行在內的中國大型國有銀行不再讓持有北韓護照的人開戶、也有部分帳戶的匯款交易功能遭受限制。限制交易導致北韓難以支付油品貸款、因此近幾個月，從中國出口至北韓的油品量急遽縮減。

綜合外媒報導，中國吉林省旁的朝鮮族自治州延吉市等地與北韓接壤，當地中國4大國有銀行據點都已停止讓持有北韓護照之人進行交易，包括中國銀行、中國農業銀行分行及中國建設銀行，很有可能包括駐於中國之北韓相關貿易人士與政府官員在內。

受限制的帳戶並未被凍結，雖然不能轉帳或收款、但可以提款。未具名人士指出，相關交易限制從去年就逐步展開，作為兩國貿易重鎮的遼寧省也在今年4月開始實施。

即使北京當局曾多次表示，中國一直完整執行聯合國安理會之決議，並沒有在其架構之外實施單邊制裁，當前舉動卻讓人懷疑，中國當局表面上一直對北韓情勢態度消極，是否因為北韓實施了第6次核武測試，而開始階段性地緊縮北韓的資金來源。

此外，也有人猜測，此舉可能造因於美川普政府之前指控中國幫北韓洗錢，單邊向中方地方銀行進行經濟制裁，因此中國為了避免美方再將國有銀行也設為對象，而決意執行此手段。

很巧的是，美國前段時間剛起了一份制裁北韓的聯合國決議草案，雖還在商討階段，但其中就有包括對北韓實施一系列石油產品禁運之項目。

中國海關總署的統計顯示，除輕油與汽油等原油以外的主要石油製品，在今年5~7月向北韓之出口量總計約1.97萬噸，相較去年同期減少約75%，北韓加油站的汽油價格也自春天以來急速上漲。有人認為這即是中國實施單邊制裁造成之影響；但據稱中國每年仍免費提供30萬至50萬噸原油給北韓。