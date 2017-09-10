一個善意的吻 竟讓英國少女陷入終身癱瘓

英國一名少女美樂蒂出生時被親友親了一下，結果感染皰疹病毒，癱瘓在床。（圖擷自每日星報）

2017-09-10 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名13歲的女孩美樂蒂（Melody）目前全身癱瘓，生活完全無法自理，全因剛出生時，被前來探視的人親吻後，感染皰疹病毒而損害腦部至此。美樂蒂的媽媽心痛表示，她的女兒幾乎已經毀了，並陳痛呼籲所有嬰兒會出沒的地方，都應該張貼：「你的一個吻足以致命」的警語海報。

據《每日星報》報導，33歲的艾麗西婭（Alicia Brooks）指出，她在2004年生下健康美麗的女兒美樂蒂，但2週後卻發現女兒胸前與腿上開始出現水泡，情況在數天內嚴重惡化，美樂蒂被送往醫院後，立刻入住加護病房。

經診斷後，醫生指出美樂蒂患有皰疹病毒，且已造成她腦部損傷，很有可能是被來訪的親友親吻所感染，醫生同時警告，美樂蒂恐將一生無法說話及走路。

但奇蹟似的，美樂蒂一路正常的成長，直到4歲那年皰疹病毒復發後，情況便急轉直下，成了癱瘓在床的植物人，艾麗西婭難過的表示，她甚至不知道美樂蒂是否記得她這個媽媽，最後沉痛呼籲，任何感冒、曾罹患過皰疹的人都不應該隨意親吻新生兒，因為你一個無心的舉動，可能會毀滅孩子一生。