太操！日預備東京奧運建場館 傳工人過勞自殺

2017-09-10 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕為迎接2020東京奧運，日本政府正如火如荼著手進行場館設施的建造，卻傳出一名建築工人不堪負荷加班超過200小時，最後走上自殺一途。

據《日本時報》報導，辯護律師川人博表示，該名23歲建築工人於3月2日失去音訊，直到4月在長野縣被發現屍體，據建築公司記錄顯示，死者在消失前一個月，加班時數達211小時56分鐘，遠遠超出日本法規所限制的時數。死者並在遺書上陳述「我的身體和心理狀況都已經到達極限，我想不出（除了自殺以外）其他解套方法了」。

該報導也指稱，他的家人於7月份時，已向東京勞工標準檢查機關提出請願，認為男子加班時間已經超時，並且聲稱死者因體力耗盡而患有抑鬱症，因此導致死亡。

承包競技場的「大成建設」也坦承違反了日本的勞基法。該法規定員工一個月原則上最多只能加班45小時，特別情況下最多可達80小時。

據報導，日本政府近期推動的勞工改革，將建築業排除在限制加班時間的對象之外。一位管理人員表示「我們知道應改善工作環境，但是無法實現」。

日本厚生勞動大臣鹽崎恭久表示，無法容許奧運場地有任何死亡事故，將會著手降低工時。

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