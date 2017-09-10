艾瑪颶風逼近 邁阿密珍稀動物急搬家

邁阿密動物園也忙著幫極度瀕危的珍稀動物白背兀鷲「花生」（Peanut）搬家。（美聯社）

2017-09-10 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕颶風艾瑪（Irma）重新增強為4級，逐漸逼近美國佛羅里達州，除了數百萬人撤離家園，邁阿密動物園也忙著幫極度瀕危的珍稀動物搬家。

綜合媒體報導，颶風艾瑪已在加勒比海奪走22條人命，在肆虐古巴後雖減弱為3級，但美國國家颶風中心（NHC）表示，艾瑪已增強為4級，為威力第2大的級數。預計艾瑪明天會登陸邁阿密以西地區，接著沿著佛州半島西岸北上，恐掀起高達4.6公尺的海浪，帶來每小時超過160公里的陣風，隨著一個世紀來威力最強大的大西洋風暴之一即將到來，動物園也緊急備戰。

邁阿密動物園管理員忙著保護動物及完成緊急設施測試，週六將極度瀕危的白背兀鷲「花生」（Peanut）移出牠的圈養區，讓牠和其他動物等待在室內安全處。邁阿密動物園發言人麥吉爾（Ron Magill）說，「我們非常擔心發電機的運作情況，因為有替水族缸打氣的生命維持系統等設備。如果發電機停止運作，就無法將氧氣打入水中，動物就會死亡。」

大型動物如獅子、大象和猿類等都沒有撤離，因為牠們的圈養區在1992年安德魯颶風重創動物園後，已經過加強。小型且脆弱的動物如紅鶴等，則被園方重新安置在堅固的室內場所。

但這些移動可能會為野生動物帶來危險。麥吉爾表示，「當你把這些動物移出牠們熟悉的環境，牠們會承受巨大的壓力，對牠們而言，這樣的壓力可能非常、非常危險。」但他說，為避免重演安德魯颶風的慘況，這是必須承受的移動風險。對於當年安德魯來襲時，一群紅鶴被安置在男廁，他也說，園方不會讓類似事件重演。

白背兀鷲「花生」。（美聯社）

動物被園方安置在堅固的室內場所。（歐新社）

紅鶴等被園方重新安置在堅固的室內場所。（歐新社）

小型且脆弱的動物被園方重新安置在堅固的室內場所。（路透）