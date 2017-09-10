中國嚴管電視劇 未來要「謳歌祖國和黨」

中國規定電視劇，在2017至2021年必須規劃出「謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄」的作品。圖為中國先前知名的電視劇《羋月傳》。（路透）

2017-09-10 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家新聞出版廣電總局、發展改革委、財政部、商務部、人力資源和社會保障部，聯合發布「關於支持電視劇繁榮發展若干政策的通知」（簡稱「通知」），列出14條規定，第1條就是要求在2017至2021年的電視劇，必須規劃出「謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄」的作品。

據《新華社》報導，「通知」的第2條，指示電視劇劇本必須以社會主義為核心價值，融合重大革命、歷史紀錄、農村或現實題材。第3條強調，必須安排合理的成本結構和片酬分配，嚴禁以明星為單一的議價標準。

「通知」第4條規定，各大電視台的黃金時段，都要安排播出重要革命、軍事、少數民族與軍事電視劇，進而推廣時代的主旋律。第5條要求，收視率嚴禁造假，也不得以收視率做為購買電視劇價格、獎懲員工的唯一標準。

「通知」第6條載明，將對電視劇和網路具進行同一標準的管理，並強化播出平台的相關責任，沒有取得許可證的電視劇，都不能在網路播放。第7條建議優秀影劇走出中國，和國際展開交流合作，並加強出口到國外的協助。

第8條則是加強電視劇人才培養、第9條為保障相關從業人員的權益、第10條建立稱職的評審與監督管道。第11條指出，將規劃媒體為優秀電視劇進行宣傳與推廣。

「通知」第12條，則是完善財政投入電視劇的機制。第13條，協助引導企業和社會組織，一起參與電視劇生產。第14條，加強整體組織領導，讓各單位都能各司其職，落實讓電視劇繁榮的政策。