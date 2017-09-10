埃及考古新發現！3500年前御用金匠木乃伊出土

埃及古文物部近日宣布發現一個距今3500年前的木乃伊墓穴，裡頭藏有各式文物以及數具木乃伊，墓主為當時最著名的御用金匠。（路透）

2017-09-10 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕埃及古文物部近日宣布發現一個距今3500年前的木乃伊墓穴，裡頭藏有各式文物以及數具木乃伊，墓主為當時最著名的御用金匠，其作品用以供奉古埃及神阿蒙。

綜合外媒報導，考古團隊在埃及南部靠近盧克索（Luxor）的地方發現一個新的木乃伊墓穴，考古人員從墓穴中挖出了木乃伊、石棺、雕像、花盆等文物，他們指出這次的墓穴為距今3500年前埃及第十八王朝時期所留下，是古埃及歷史上最強盛的王朝，木乃伊為當時最著名的御用金匠Amenemhat與其妻Amenhotep，兩個人中間還有一具身形較小的木乃伊，疑為其子女。

埃及古文物部表示，這墓穴不是保存很好，部分文物有所損壞，此墓穴有兩個葬井，另外一個葬井也發現到一具中年女子與兩具年輕男子的木乃伊，但與這名御用金匠的關係還不清楚，埃及古文物部強調考古工作還沒有完成。

這是今年以來埃及第二個考古發現，今年4月在同一處地點附近，發現一個墓主為Userhat的墓穴，是典型的新王國貴族墳墓。