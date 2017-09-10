凌虐成癮的IS女狂人 逼父親、丈夫看婦女凌遲實錄

英國一名25歲女子哈耶爾（Hajer）在2014年投效「伊斯蘭國」（ISIS）後，意外開啟了隱藏許久的「虐待狂」開關，她愛上折磨人的快感，特別是在父親、丈夫面前對敘利亞婦女殘忍的凌遲。（路透社）

2017-09-10 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名25歲女子哈耶爾（Hajer）在2014年投效「伊斯蘭國」（ISIS）後，意外開啟了隱藏許久的「虐待狂」開關，她愛上折磨人的快感，特別是在父親、丈夫面前對敘利亞婦女殘忍的凌遲。

綜合媒體報導，一名逃兵哈耶爾透露，3年前曾去敍利亞加入名為「坎莎旅」的「純女性」糾察隊，她在那邊的工作是施行酷刑，對反抗ISIS的婦女殘忍的虐待，其中著名的刑具「咬具」（biter）據稱比分娩還痛苦，她表示，「咬具」類似捕獸夾，上有尖齒的金屬夾鉗，能切入人的皮肉之中。

哈耶爾還透露，坎莎旅中還有其他更強的女戰士！她曾見過有人虐待一名約旦機師，甚至將他活活燒死，「這是我從沒見過的最殘酷虐待..」，這個景象至今仍歷歷在目。

據《維基百科》指出，坎莎旅（Al-Khansaa brigade）是恐怖主義組織伊斯蘭國（ISIS）在2014年2月2日成立的分支，成員全為女性。組織的主要工作是管理伊斯蘭國控制地區內民眾的行為，亦有部分成員在前線為伊斯蘭國作戰。