背著父親的期望 他叫「黃卜君嘯」

中國這小朋友名叫「黃卜君嘯」。（圖擷取自《齊魯網》〉

2017-09-10 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶有位女大學生叫「黃蒲軍校」迅速火爆網絡，在濟南也有位「黃卜君嘯」，是一位小帥哥，現在是學校名人。

中國《山東商報》報導，這名叫「黃卜君嘯」的小帥哥是一名小學3年級的學生，因為父親姓黃，母親姓卜，他父親既希望他將來能考上軍校，強健體魄，保家衛國，又希望他做一個正人君子，嘯傲江湖，兼具家國情懷和俠客情懷。

報導指出，黃父本來想幫他取名「黃飛鴻」，但想到那名字太出名，就放棄了。