貧乳女的控訴... 少女：上班穿胸罩很不舒服

現年22歲的洛莎莉（Genevieve Loiselle），5月份開始在連鎖餐廳East Side Mario工作，洛莎莉指出，經理在9月2日把她帶到一旁，直視她的胸部表示：「我能清楚看到你沒有穿胸罩，而且你還穿了乳環。」其後，要求她穿胸罩作為她制服的一部分。（圖擷自《CBCNews》）

2017-09-10 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安大略省蒂明斯（Timmins）一間餐廳女經理要求一名女服務生在上班穿胸罩，然而女子不服，向總公司投訴，「要求我穿胸罩是違反人權的」，她批判這是真正的性別歧視！

《CBCNews》報導，現年22歲的洛莎莉（Genevieve Loiselle），5月份開始在連鎖餐廳East Side Mario工作，洛莎莉指出，經理在9月2日把她帶到一旁，直視她的胸部表示：「我能清楚看到你沒有穿胸罩，而且你還穿了乳環。」其後，要求她穿胸罩作為她制服的一部分。

洛莎莉表示自己的胸部較小，不穿胸罩會讓她比較舒服，她認為每個女人都能選擇是否穿胸罩的自主權利，「有些男性的胸部比我還大，然而卻沒有人要求他們穿上胸罩，為甚麼卻要對女性這樣做？」經理則回應，大眾對女性與男性身體的看法不一樣。洛莎莉強調，公司沒有在工作場所需穿著胸罩的政策。East Side Mario母公司Cara International受理控訴，正在調查，媒體詢問其是否有在工作場所需穿著胸罩的政策，公司避而不談。

不穿胸罩上班的行徑已經招致兩名顧客及一名員工投訴，洛莎莉指出，「我沒有招搖的展示胸部，而且制服是黑色T恤，並非透視裝，領口也高到脖子。」她認為人不該帶著有色的眼光來看待這件事情。

勞工及就業律師勞維（Morgan Rowe）表示，在過去的裁判的案例中，趨向雇主不能要求員工穿特定性的服裝，除非僱主有非歧視性的正當理由，否則可能觸法。

這不是女雇員首次公開抱怨必須在工作中穿胸罩。在6月份時，22歲的英國女子漢娜（Kate Hannah）也成為英國當地的頭條新聞，當時漢娜在Facebook上指稱，她遭到解雇，而被解雇的原因僅是因為她沒穿胸罩，甚至遭到經理揶揄「激凸很愚蠢」。