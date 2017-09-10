為何翁山蘇姬不挺羅興亞人？ 他從歷史分析原因...

許多緬甸人事實上不能接受羅興亞人存在。（路透）

2017-09-10 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸若開邦（Rakhine）已有將近16萬4000名羅興亞（Rohingya）人逃亡至孟加拉，躲避緬甸當局軍事行動報復，聯合國指出，若開邦有超過1000人死亡，但緬甸領導人、曾獲得諾貝爾和平獎的翁山蘇姬卻遲遲毫無作為，引發各界質疑，不過事實上因為羅興亞人的歷史複雜，緬甸國內許多人無法認同羅興亞人的存在。

根據《關鍵評論網》報導，緬甸若開邦過去曾有獨立王國「阿拉甘」，當時語言文化都與緬甸本部的緬族王國「貢榜」相近，雙方原本相安無事，但緬甸19世紀被英國劃為殖民地，許多原本的若開邦人被迫離開家園，取而代之的是來自孟加拉的穆斯林，在二戰期間這些穆斯林幫助英軍抗日，與翁山將軍支持日軍的立場不同，因此埋下衝突因子。

二戰後緬甸政府曾承認他們為羅興亞人，但羅興亞領袖要求建立穆斯林自治邦，遭到政府拒絕，雙方展開了多次武裝衝突。且因為來自孟加拉的移民增加，羅興亞人數量越來越多，在衝突當中，許多佛教徒村莊曾遭穆斯林滅村，甚至有上萬人遭穆斯林屠殺，外來者侵略的記憶深刻烙印在緬甸人心中，外界認為這是緬甸人痛恨羅興亞人的主因。

事實上，緬甸仰光有許多穆斯林，也有許多清真寺，但他們與緬甸民眾能和平相處，但緬甸人無法接受羅興亞人的名稱，更無法接受對羅興亞人的同情，因此翁山蘇姬若挺羅興亞人，反而只會激起緬甸人民的不滿。

另外緬甸華族貌強日前曾與緬甸前外交部官員、溫教授（Prof. Win）談論羅興亞問題，溫教授同樣以歷史因似認為，羅興亞人給了極端大緬族主義者煽風點火、燒殺搶掠奸、星火燎原的機會，他強調這些人不該自稱為羅興亞人，緬甸少數民族也從未存在也不承認羅興亞人。另外他也強調，羅興亞人沒有立場指責翁山蘇姬。