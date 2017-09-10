340年前「惡魔來信」被成功翻譯！ 科學家這麼說...

在17世紀義大利西西里島，一位修女稱自己被撒旦附身後，寫下「來自惡魔的信」（letter from the devil）的密碼信，數百年來無人能破解。（圖擷取自太陽報）

2017-09-10 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕在17世紀義大利西西里島，一位修女稱自己被撒旦附身後，寫下「惡魔來信」（letter from the devil）的密碼信，數百年來無人能破解。但近日義大利的電腦專家疑似成功使用軟體翻譯出這封340年前的密碼信。

綜合外媒報導，1676年某天這位修女在修道院醒來，全身墨水，在面前發現一封滿是密碼的神秘信件，她向其他修女表示，她被撒旦附身後，被強迫寫下的這封信件，但內容卻無人能懂。其他修女表示相信她，並將信件公開在修道院中尋求答案，但數百年來從未成功破解。

日前一個義大利科學團隊「盧杜科學中心」（Ludum Science Centre）從暗網找到一套解密軟體，透過這套軟體成功翻譯此信。信中內容談及上帝、人類及撒旦間的關係，且提到上帝是由人類所杜撰出來的，並表示上帝、耶穌和聖靈都是「沒有生命的」。雖成功翻譯大部分的信中內容，但仍有些字句無法翻譯出來。

科學團隊表示，該修女很有語言天分，她懂得拉丁文、古希臘符文、現在希臘文等語言，因此在翻譯時科學家也有參考這些語言。但科學家們認為，這封「惡魔來信」並非是被撒旦附身所寫下的，而是修女患有精神分裂症或躁鬱症，且自行發明的密碼信。