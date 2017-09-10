中國又要求下架文章 英劍橋大學出版社霸氣拒絕！

劍橋大學出版社日前遭中國施壓刪除300多篇文章，後來重新上架，最近又傳遭中國施壓將文章刪除。（美聯社）

2017-09-10 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國又施壓！英國劍橋大學出版社日前因中國政府要求，將大批涉及敏感議題的文章從其在中國的網站上刪除，隨後重新上架。現又傳出劍橋大學出版社再次被中國當局要求下架文章，不過，出版社已斷然拒絕此要求。

據《衛報》報導，劍橋大學出版社上月傳出應中國政府要求，撤下300多篇敏感文章，在學術界壓力下，出版社在上月21日決定重新上架。綜合英媒報導，劍橋大學出版社當地時間9日傳出再度遭中國官方伸入黑手，要求出版社把相關學術文章刪除，不過這次直接拒絕對方要求。

報導指出，劍橋大學出版社發言人透過聲明表示，確實有接獲隸屬中國官方進口商的電子郵件，不過出版社並沒有採取任何行動，所以沒有任何內容被下架。目前還不清楚是哪些內容被中國官方針對。

中國國務院新聞辦公室本月8日則向英國媒體強調，外國刊物進口商有責任確保出版物的內容「合法」，但沒特別提到劍橋大學出版社。

中國國家主席習近平在2012年上台後，進一步加強對中國信息的控制，已使中國成為世界上限制最大的媒體、出版環境。