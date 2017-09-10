搶人大戰！傳中俄大搶烏克蘭軍工專家

中俄兩國大搶烏克蘭軍工專家。圖為中國某廠區停放的烏克蘭氣壂船。（圖擷取自《超級大本營軍事論壇》）

2017-09-10 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭曾有著名的航太、核能、飛機和化工企業的工業國家，但是在烏國政府與俄羅斯交惡之後，大量的軍工企業面臨倒閉，中俄兩國趁機招募這些軍工專家，給出優偓條件，除了高薪之外，還直接送房子，中國更建造新城鎮，以容納軍工專家及家屬；兩國大搶烏克蘭軍工專家。

綜合媒體報導，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）禁止與俄羅斯軍工合作後，該國軍工企業瀕臨連鎖倒閉潮，大量員工被解聘；如知名的「馬達西奇」公司失去近85%訂單，數千名員工被解僱，只好自謀生路；這些失業的烏克蘭專家，首先受到俄國的重視，一再呼籲專家們赴俄工作，承諾高薪及住宿，而中國動作也很積極，除了購買技術之外，也大規模的搶人。

中國搶軍工專家，已展開新城鎮的建設，包括在陝西及重慶，都建造規模不小的軍工廠，如陜西新生產面積約120多平方公里，規模相當於一個城鎮，將容納數千名來自烏克蘭的工作人員及其家屬。他們到任後，直接可以領到高薪及新房鑰匙。

俄國專家已發出警告，要俄國提出更好條件留住本國專家，以防俄國專家人才遭到中國掏空。