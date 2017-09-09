加拿大師涉嫌性侵 隱瞞紀錄在中國任教

2017-09-09 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕為增加競爭力，許多學校會開設雙語的課程，隨著聘請外籍教師的比例增高，校方對外籍老師過往經歷的查驗就變得很重要，日前加拿大一名涉嫌性侵女學生的中學老師，他隱滿過往最後輾轉至中國北京的國際學校教書，直到加拿大媒體報導，中國校方因家長得知，迫於無奈解顧這名老師。

綜合媒體報導，加拿大一名老師羅伯森（Robert Johnson Robertson），在1974至1976年間，被指控疑似性侵3名女學生，當地教育部門要調查時，羅伯森立即辭職，隨後轉往溫哥華任教。直到2005年，曾被他染指的女學生，偶然發現羅柏森仍在教書，寫信向溫哥華的教育部投訴，讓案件重新展開調查，當局暫停羅伯森的任教權。

但羅伯森沒有放棄教職，來到亞洲繼續教書，先在中國江蘇的一所國際學校擔任外籍老師，2011年換到北京的國際學校任教，他以為可以安穩在這教書到退休，直到今年8月底加拿大媒體報導了羅伯森「涉嫌性侵學生」的新聞，被北京國際學校的家長得知，最後校方迫於無奈，將羅伯森解雇。

校方表示，羅伯森應徵時校方有依照規定，審查他的無犯罪記錄證明、學歷證明、教師資格證書，確認無慮才聘雇他。而羅柏森因性侵案未完成調查而向學校離職，讓案件一直處於「有嫌疑但未定罪」的階段，所以才會讓中國校方查無任何犯罪記錄。