未婚妻辦單身趴騙50萬 男子與眾好友崩潰

2017-09-09 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕一對即將在12月結婚的情侶，近日29歲的未婚妻多倫（Rachel Doran）為27歲的未婚夫馬洪（Chris Mahone）在西班牙小島辦單身派對，並邀請馬洪的29位好友共襄盛舉。多倫向他們收取共1萬3000英鎊（約台幣50萬元）。隨後，他們到機場發現是一場騙局後，馬洪的好友們在臉書貼文，將多倫頭像與「華爾街之狼」、「落跑新娘」主角合成，替馬洪抱不平。

綜合媒體報導，馬洪3年前結識未婚妻多倫，兩人決定今年年底結婚。近日多倫要替馬洪在西班牙伊維薩島（Ibiza）辦4天的單身派對，並向馬洪與他29名好友，每人收取440英鎊（約台幣1萬7000元），共1萬3000英鎊（約台幣50萬元）的費用。隨後他們一行人來到機場，卻查不到任何記錄，同時發現手上的登機證是多倫偽造，並打給飯店確認也沒有預訂紀錄。

種種跡象讓馬洪一行人覺得詭異，也聯絡不到多倫。馬洪先是在臉書發文，對前來參加單身派對的好友們感到抱歉。其中一名好友回覆，「我們有些人一週才賺200英鎊（約台幣7800元），還從3月就開始存錢，那真的很可恥。」而其他好友們紛紛指稱「她是個愛錢的女孩」，並將多倫合成在「華爾街之狼」、「落跑新娘」主角身上，替馬洪抱不平。

多倫的81歲祖母莫妮卡（Monica McKee）表示，「她的爸媽得知這件事時崩潰了，覺得相當丟臉，他們甚至不想出門。」據消息指出，多倫誤以為馬洪有外遇，為了報復他才會做出此舉。