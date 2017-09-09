到職3天懷孕 產假結束就辭職 中國「隱孕」引起熱議

2017-09-09 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕謊稱自己沒結婚、沒懷孕，進公司幾天後就表示要請產假，產假結束就辭職，中國各公司近日對於「隱孕」入職的女員工相當頭痛，寧波甚至有一名人事經理表示，自己公司有名女員工進公司3天就表示懷孕，對於隱孕入職感到非常無奈。

根據中國多家媒體報導，中國一名張先生表示，從廣東來到寧波求職的孫小姐在面試時再三強調自己沒結婚、短期也不打算結婚，但孫小姐進到公司3天竟然就宣布懷孕。依公司的制度與規範，孫小姐在請產假期間，公司照樣發薪水給她、照樣幫她繳納保險。可是，孫小姐竟然在產假結束時，打電話通知公司表示自己辭職不做了。

張先生表示，公司女員工眾多，因此制度上對於女員工也是照顧有加，只是這1年的產假間，孫小姐對於公司內部幾乎毫無貢獻，而公司照樣發薪給她、照樣幫她繳保險，這樣真的讓公司很受傷。孫先生更指出，如此「隱孕」入職的行徑，只會影響到其他女性在工作上的權益。

對於員工隱孕入職，是否能讓公司解除合約？對此，寧波北崙區的司法局表示，員工的隱孕行為並不構成詐欺，也不會影響與公司在簽訂勞動合約的內容，因此公司並不能以隱孕為由，要求解除與員工的合約。

工會的人員也提醒，懷孕、產期、哺乳期並不是女員工的護身符。在一定的範圍內，公司會給予相對的保障，但權益若淪為濫用，公司仍有權力解除與勞工的合約。

對於隱孕事件，中國網友紛紛在留言中討論，其中「可惜後面那些到了適育年齡的女性求職者了，她們在替這些人買單」回復被大讚，許多網友轉貼這則評論後表示：「以為自己佔了便宜，但毀壞了整個環境」、「這女的故意的吧」、「這就屬於人品有問題了」。