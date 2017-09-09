凶猛颶風艾瑪進逼 佛州560萬人大逃難

凶猛艾瑪進逼，佛州560萬人撤離。（美聯社）

2017-09-09 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕剛走了一個颶風「哈維」（Harvey），緊接著又是號稱大西洋史上最強颶風「艾瑪」（Irma）來襲。據美國國家颶風中心預測顯示，艾瑪會在佛羅里達半島上形成一條凶猛路徑，一路橫掃到喬治亞州（Georgia）邊境，而邁阿密（Miami）將首當其衝。隨著艾瑪步步逼近，佛州（Florida）已有560萬人撤離當地。

綜合外電報導，艾瑪昨夜登陸古巴薩瓦納-卡馬圭（Sabana-Camaguey Archipelago）時，擁有高達5級的颶風強度，目前距邁阿密約440公里，最大風速每小時達160 英里（約257公里）。佛州預測最快會在當地時間週五（8日）晚開始帶來狂風暴雨，當局已經警告民眾早日疏散，佛州人口逾2000萬人，目前已經撤離了560萬人，號稱「美國史上最大的撤離行動」。

州長史考特（Rick Scott）表示，雖然已經下達疏散令，但因離開佛州的機票已被搶售一空，往北方向的公路週四（7日）早已出現長長的車龍，不少加油站也都貼上封條暫停營業，僅剩少數的加油站也都已大排長龍，排隊車陣更是蔓延到主要道路上，造成交通大癱瘓。

另外，颶風艾瑪至今已對加勒比海島嶼帶來逾百億美元的損失，成為史上對加勒比海島嶼造成最大破壞力的颶風。根據德國災難管理和減低風險技術中心（CEDIM）收集的數據預計，在艾瑪摧殘美國之後，損失總額恐怕會超過1200億美元。

佛州大撤離，不少加油站貼上封條站停營業。（法新社）

艾瑪摧殘加勒比海島嶼之後的景象。（法新社）

艾瑪摧殘加勒比海島嶼之後的景象。（法新社）

艾瑪摧殘加勒比海島嶼之後的景象。（法新社 ）

英國軍方也派軍隊支援加勒比海島嶼的救援任務。（歐新社）