萌到嫑嫑！ 廣州動物園可與貓熊寶寶一起睡覺

位於中國廣州，長隆野生動物世界內的可愛貓熊。（圖取自長隆野生動物世界官網）

2017-09-09 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕每次想一睹貓熊的萌樣卻總得在大批人潮中排隊，然後只能瞄到一眼含恨離去嗎？位於中國廣州的長隆野生動物世界解決了遊客的困擾，決定推出「夜宿貓熊館」活動。以後，遊客都可以跟貓熊一起呼呼大睡啦!

中國廣州的長隆野生動物世界自2013到2016年共有7隻貓熊寶寶出生，而且包括世界唯1成功存活的3胞胎；目前共有14隻貓熊。

迎來20週年，開放給遊客夜宿的為貓熊中心的內展區，裡面住有一對去年10月出生的雙胞胎兄弟「親親」和「愛愛」，11個月大的牠們已分別來到24.45、27.75公斤，成年後有望到達70-150公斤。

目前「親愛」兄弟仍跟媽媽一起生活，食物以母乳為主，約到1歲半才會斷奶，改以人工奶、新鮮竹子等物為主食。詳細貓熊資訊於展區的飼育員都會採PPT上課的方式一一介紹。

參加夜宿的遊客在晚上7點集合，前往貓熊區途中會經過孔雀和紅鶴展區，可配合專業講師的解說了解相關知識；進入貓熊區後除了主角兄弟、同時也能一探夜行性的可愛無尾熊。簽屬活動需知後會分配帳篷，就等晚上隔著玻璃，與「親親」、「愛愛」一同進入夢鄉啦！