金正恩靠爸拿多少？ 韓媒爆上看50億美元爽爽花

韓媒爆金氏王朝約有50億美金藏於海外，金正恩（中坐者）有時會拿去買高級手錶與電子產品。（資料圖 法新社）

2017-09-09 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期不斷發射彈道飛彈與進行核試，再三恐嚇國際社會，聯合國安理會祭出多項制裁，目的就是為了要斷掉北韓軍武的資金來源，卻依然無法阻止北韓破壞國際和平。北韓領導人金正恩到底從父親與爺爺繼承了多少錢？有韓媒指出，金正恩恐怕藏了30到50億美元（約新台幣900億到1500億元）在海外。

據韓媒《中央日報》報導，IBK經濟研究所副所長趙奉賢昨（8）日指出，「北韓一直都在中國、俄羅斯與香港等地籌措秘密資金」、「募款過程中使用匿名帳號，外界很難對具體金流進行跟蹤查證，但根據朝鮮勞動黨39號室前任幹部的證詞，北韓在海外隱匿的資產規模，大約在30億到50億美元左右。」

報導指出，朝鮮勞動黨39號室是負責管理北韓資金的單位，而這筆秘密資金又被稱為「革命資金」，是北韓金氏家族專用的統治資金，據悉，這筆錢除了作為金正恩的「零用錢」，會被拿去購買高級手錶與3C產品之外，有時金正恩也會用來獎勵底下優秀的幹部。而近期外界認為，一部分的資金可能被用於彈道飛彈與核試。

趙奉賢指出，北韓派遣到海外的勞務人員，所賺取的工資、武器交易、國外北韓餐廳與出口黃金，都是重要收入來源，但目前遭到國際聯合封殺，來自黃金與軍武的收入大幅減少，目前外籍勞工才是北韓主要收入來源。這些北韓勞工一天工作16個小時，年收入約12到23億美元（約新台幣360億到690億元），大部分上繳給北韓政府，因此專家們都認為，想完全封殺北韓的秘密資金來源並不簡單。

趙奉賢強調，切斷秘密資金需要相關各國配合，若要證實金正恩用匿名帳號潛藏資金，就得追蹤所有存取款系統與人際往來，實行上非常困難。「近年北韓在中東進行武器交易，並在完全不同的多個地方進行付款，非常難以查獲。」