狂！台灣這款遊戲 竟讓馬來西亞封鎖全球最大遊戲平台

在這款遊戲中玩家們可以選擇各路神明展開戰鬥，圖為遊戲試玩畫面－關公大戰阿努比斯神。（擷取自YouTube）

2017-09-09 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕研發費時超過1年，由台灣卡夫特數位團隊推出的2D格鬥遊戲《眾神之鬥（Fight of Gods）》，因獨特的角色設定吸引不少玩家眼球，此遊戲目前正在Steam平台上開放搶先體驗。不過，由於玩家們在這個遊戲中將扮演各路神明大打出手，被馬來西亞政府判定將破壞「種族與宗教和諧」，有關部門還曾全面封鎖、禁止國民連線至提供體驗該遊戲的Steam平台。

根據馬來西亞媒體《TheStar》報導，針對《眾神之鬥》這款格鬥遊戲可能產生的爭議，馬來西亞通信和多媒體委員會（MCMC）週四（7日）對販售該遊戲的Steam平台下達最後通牒，要求後者在24小時內將遊戲下架，或透過更改購買者地區限制以禁止馬來西亞國民玩這款遊戲。

MCMC稍早指出，截至通牒期限結束前仍未獲得Steam方面回應，該部門隨即透過DNS封鎖機制全面禁止國民從Steam上購買任何遊戲。通訊和多媒體部長拿督克魯阿克（Sachh Said Keruak）指出，全面禁止連線是為了保護用戶及防止不良事件發生的必要手段，若未獲得正面回應將持續進行封鎖。「確保國內種族及不同宗教人士的團結、和諧與福祉是政府的主要目標」克魯阿克說，「政府不會對任何威脅到上述狀況的事物妥協」。

不過，馬國媒體《光明日報》稍早報導指出，由於已獲得Steam方面承諾禁止馬國用戶從該平台下載這款遊戲，MCMC宣布將會解除國民至Steam平台的連線限制。

消息傳至國內後引發熱論，不少網友笑稱「這是最有用的免費廣告」，其餘鄉民紛紛留言說「馬上去買～」、「真狂！超越中國」、「遊戲還沒製作完欸，這是搶先體驗版」、「免費宣傳XDDD」、「好猛！封整個Steam」。