百年最強地震餘波不斷！墨西哥全國哀悼3天

墨西哥總統潘尼亞尼托到受災最為嚴重的胡奇坦市勘災，宣布全國哀悼3天。（法新社）

2017-09-09 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥南岸的太平洋於昨（8）日（當地時間7日）發生規模8.2強震，此地震為百年來最強，死亡人數已攀升至61人，當地不時仍會出現規模4.0以上的餘震，當局呼籲居民保持警戒。對此悲劇，墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）宣布全國哀悼3天。

綜合媒體報導，根據太平洋海嘯警報中心指出，墨西哥的瓦哈卡州出現最高1公尺的海嘯，但其他太平洋沿岸則未受海嘯影響。另外，靠近震央的恰帕斯州與瓦哈卡州至今仍在進行搜救行動，受傷人數至少250人以上。位於瓦哈卡州的胡奇坦市受災最為嚴重，共有36人死亡，原本是同時具備市政廳、旅館與酒吧等設施的繁華街區，如今卻成為斷垣殘壁，市長桑切斯痛訴：「整個城市像被轟炸過一樣，這是有史以來最嚴重的危機。」

墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）發表了電視談話，表示目前已有61人死於強震，45人死於瓦哈卡州（Oaxaca state）、12人死於奇亞帕斯州（Chiapas）、4人死於塔巴斯戈州（Tabasco）。對此噩耗，潘尼亞尼托宣布全國哀悼3天，並安撫全國人民：「地震的威力是毀滅性的，但我們確定整體團結的力量和共同承擔責任的力量會更加強大。」

潘尼亞尼托安撫受災戶。（法新社）