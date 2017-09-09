美駐聯合國大使要求嚴厲制裁 遭北韓罵「政治妓女」

美國常駐聯合國大使海利因提議安理會嚴厲制裁北韓頻試核行為，竟遭北韓官媒怒斥：「政治妓女」。（路透）

2017-09-09 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於9月3日宣布試爆氫彈成功，再次挑動全球緊張情緒，美國常駐聯合國大使海利（Nikki Haley）提議祭出更強烈的制裁手段，而其所提出的制裁北韓的決議草案也已提交安理會審議，並希望下週一可以通過。北韓方面則於昨日發表社論，用低俗的言論怒斥海利是個「政治妓女」（political prostitute）。

綜合外媒報導，北韓8月底時發射導彈飛過日本領空後落入北海道外海，當時海利就已嚴厲批評北韓是個不負責任的國家，要求安理會採取認真的行動，近日又因第6次試核成功，海利再向安理會喊話，希望祭出更嚴厲的制裁外，還表示金正恩不斷升級武器技術，是一種「乞求戰爭」的行為。

新的提案包括禁止各國對朝出口石油和天然氣、禁止進口北韓紡織品、禁止接受北韓勞務輸出、凍結北韓政府及金正恩的全部外國金融資產、禁止金正恩出國旅行。若提案通過，嚴重恐將讓北韓垮台。

北韓國家通訊社朝中社（KCNA）則在當地時間（8）日發表社論，用極其低俗的言語，抨擊海利是一名「政治妓女」，並用暗示性描述指她被北韓核武激怒而「瘋狂甩動裙子」導致「歇斯底里的毛病發作」。

此外朝中社更威脅，如果海利不注意她的發言，那美國政府將會因為她而付出慘痛的代價。