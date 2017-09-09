「羅興亞難民危機」前因後果一次看透透...

羅興亞人被稱為當今世上「最受迫害」的一群人，8月25日以來，緬甸若開邦已有將近16萬4000名羅興亞（Rohingya）人逃亡至孟加拉，躲避緬甸當局軍事行動的報復！（路透）

2017-09-09 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕8月25日以來，緬甸若開邦已有將近16萬4000名羅興亞（Rohingya）人逃亡至孟加拉，躲避緬甸當局軍事行動的報復！緬甸軍方與若開邦的佛教徒甚至放火焚燒高杜扎拉村的村落，以逼迫他們離開。

緬甸軍方與若開邦的佛教徒甚至放火焚燒高杜扎拉村的村落，以逼迫他們離開。（法新社）

《BBC中文網》報導，羅興亞人被稱為當今世上「最受迫害」的一群人。他們飽受戰爭之苦，不少人被強暴，家園甚至被摧毀得慘不忍睹。襲擊緬甸警察的羅興亞武裝組織稱自身是緬甸若開邦的「羅興亞救世軍」（Arakan Rohingya Salvation Army，ARSA），其總共殺死了20餘名警察和維安人員，在8月25日，襲擊了位於若開邦的一個警察局，殺死12人，此舉引來緬甸當局軍事行動的報復。

襲擊緬甸警察的羅興亞武裝組織稱自身是緬甸若開邦的「羅興亞救世軍」（Arakan Rohingya Salvation Army，ARSA），其總共殺死了20餘名警察和維安人員，在8月25日，襲擊了位於若開邦的一個警察局，殺死12人，此舉引來緬甸當局軍事行動的報復。（法新社）

羅興亞救世軍的組織發言人表示，其存在目的是為羅興亞人爭取合法的少數民族身份。該組織強調，自己的目標是堅守自衛原則，保護、拯救羅興亞人，讓他們免受政府鎮壓，羅興亞救世軍強調沒有與極端分子有任何聯繫，並拒絶被貼上恐怖分子的標籤，宣稱從未攻擊過平民。但是，有報告指稱該組織在訓練中曾殺害告密者。

羅興亞救世軍的組織發言人表示，其存在目的是為羅興亞人爭取合法的少數民族身份。該組織強調，自己的目標是堅守自衛原則，保護、拯救羅興亞人，讓他們免受政府鎮壓，羅興亞救世軍強調沒有與極端分子有任何聯繫，並拒絶被貼上恐怖分子的標籤，宣稱從未攻擊過平民。（法新社）

處於中國、印度、東南亞、南亞交界處的緬甸有著亞洲戰略要衝的地理位置，其擁有豐富的自然資源，也是世界上最大寶石產地。當地人口90%為佛教徒，在複雜的歷史背景之下，羅興亞人和緬甸人之間有著難以解決的民族矛盾，緬甸政府否認羅興亞人的國民身份，稱他們是來自孟加拉的非法移民，使其受到緬甸政府與人民的歧視、排擠。

爭取緬甸的民主與人權而榮獲諾貝爾和平獎的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），其作為緬甸政府的元首，外界對她寄予重望，為羅興亞難民做點什麼，然而翁山蘇姬卻讓人失望！緬甸政府認定挑起事端的是羅興亞人，並稱羅興亞救世軍是極端主義、恐怖組織，讓恐怖主義與其掛勾。（路透社）

印度、中國為取得緬甸這塊大餅，為其撐腰。印度近期一直在努力加強對緬甸影響，莫迪政府毫無倦怠，積極實施「東進戰略」，8月時，印度宣佈將遣返印度境內4萬名的羅興亞難民，其中包括1萬6500名在聯合國難民署（UNHCR）註冊了難民身份的羅興亞人。；而中國因為長期以來支持緬甸政府，和緬甸保持著密切的政治、經濟、軍事等各方面關係，這次的「羅興亞難民危機」中國表示願意接受收留一些羅興亞難民，但是被緬甸官方拒絶。這次難民危機爆發地是若開邦，而中緬油氣管道的起點正是若開邦的皎漂港（Kyaukpyu port）。專業人士分析，俄國可能會攪局，因為俄國不想讓中國與緬甸一同在石油上合作，進而影響俄國對華的石油出口。

印尼警察總長狄托表示，「羅興亞難民危機」已經與印尼政府、印尼總統佐科威（Jokowi）以及緬甸領導人翁山蘇姬等連結在一起，這項危機被政治團體利用，目的是推翻印尼政府。（圖擷自KOMPAS.com）

羅興亞人世代信奉伊斯蘭教，不少遠離緬甸的國家支持羅興亞人的民眾示威。爭取緬甸的民主與人權而榮獲諾貝爾和平獎的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），其作為緬甸政府的元首，外界期望她為羅興亞難民做點什麼，然而翁山蘇姬卻讓人失望！緬甸政府認定挑起事端的是羅興亞人，並稱羅興亞救世軍是極端主義、恐怖組織，讓恐怖主義與其掛勾。為什麼翁山蘇姬這樣做？據稱，表態支持或是同情羅興亞難民，會讓民眾心中留下不忠的嫌疑，甚至成為政敵日後可以攻擊的把柄，翁山蘇姬為了鞏固執政地位，審慎下每一步棋。

印尼國務秘書長帕第克諾（Pratikno）表示，印尼政府將透過孟加拉政府，移交一批援助物資給在孟加拉邊界避難的羅興亞難民，印尼政府在援助羅興亞難民上不遺餘力！（圖擷自KOMPAS.com）

印尼警察總長狄托表示，「羅興亞難民危機」已經與印尼政府、印尼總統佐科威（Jokowi）以及緬甸領導人翁山蘇姬等連結在一起，這項危機被政治團體利用，目的是推翻印尼政府。印尼國務秘書長帕第克諾（Pratikno）表示，印尼政府將透過孟加拉政府，移交一批援助物資給在孟加拉邊界避難的羅興亞難民，印尼政府在援助羅興亞難民上不遺餘力！