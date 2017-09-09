人類才懂民主？非洲野犬打獵前用「打噴嚏」來投票！

過去被認為是「獨裁政權」的非洲野狗，事實上懂的民主投票。（圖取自ナショナル ジオグラフィック）

2017-09-09 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕你以為只有人類才懂民主跟投票嗎？科學家近期發現，非洲野犬在打獵前會召開「投票大會」來決定是否出擊，但這些狗狗不懂舉手，而是藉由「打噴嚏」來投票，最後藉由噴嚏的個數來決定是否通過提案。

據《國家地理》報導，非洲野狗是棲息於納米比亞，同時也是現代家犬的遠親。這份研究6日刊登於期刊《Proceedings of the Royal Society B》，美國布朗大學的學生、波札那掠食動物保育基金會的研究人員，同時也是論文作者之一的瑞納．沃克（Reena Walker）指出，打噴嚏對非洲野狗而言是一種溝通的形式，「可以看成是一種形成決策的訊號」。

瑞納表示，一開始本來是想研究非洲野狗怎麼去劃定地盤，卻意外發現這些狗的行為有點「怪怪的」，「大家都會有一樣的疑問，這些非洲野狗到底為什麼這麼愛打噴嚏？」。瑞納指出，狗和人一樣有時也會打點噴嚏，但是非洲野狗卻是在狩獵前開個會，然後大家一起打噴嚏。除了打噴嚏之外，這些非洲野狗會有幾分鐘的時間與同伴頭碰頭、搖著尾巴開心地走來走去，這是他們強化群體連結的方式。

研究團隊觀察了波札那的奧卡萬戈三角洲（the Okavango Delta）上5個非洲野狗的群集，發現只要「投票大會」內噴嚏打得越多，整個團隊就越有可能會出外狩獵，而奇妙的是，若是領頭的狗打噴嚏表示認同，只要再幾個少少的噴嚏附議，團隊就會採取行動，但是假如老大不在，就需要10個以上的噴嚏才會出外打獵。

瑞納對非洲野狗如此特別的行為模式指出，雖然無法證明打噴嚏是代表同意，但確實可以做為表示決策的一種訊號，過往一直被認為是老大說了算的非洲鬣狗，「似乎也不是那麼獨裁」、「平時團隊的行動確實是有民主的模式。」