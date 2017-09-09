森77！ 希拉蕊忍不住...出書談敗選一次「發洩」

去年在美國總統大選落敗的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），近日出了一本名為「事發緣由」（What Happened）的新書，將她認為的敗選原因全盤托出。（圖擷自NBC News）

2017-09-09 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕去年在美國總統大選落敗的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），近日出版名為「事發緣由」（What Happened）的新書，內容雖然承認自己應負起敗選責任，但她更指責前總統歐巴馬、黨內對手、前聯邦調查局局長柯米（James Comey）、選民，甚至將選輸之因歸咎於性別歧視，就連選舉制度本身也不放過。

綜合外媒報導，69歲的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）是美國民主黨政治人物，上次總統大選失利，她表示，很多時候，對自己還是很憤怒，「這是一個愚蠢的錯誤，甚至只是一個傻瓜的醜聞！」然而除了自己，希拉蕊也將矛頭指向歐巴馬，指稱歐巴馬未能「硬起來」，在媒體上回應俄羅斯干預大選，讓更多美國人能醒來，幫助她的選舉情勢。

而後希拉蕊責怪選民，寧願迷戀川普的「狂人風格」，也不願擁抱那種更為傳統的選戰，希拉蕊指川普彷彿操作「一場電視實境秀，精準且無情地煽動美國民眾的不滿與憤怒」。希拉蕊回憶一月份川普就職以來，發生大規模的陳抗、示威遊行，她問道，「這些團結、義憤、激情的感覺，在選戰期間究竟到哪去了？」

希拉蕊在書中披露，黨內的初選對手參議員伯尼．桑德斯（Bernie Sanders），攻擊時常「挖苦與抨擊我的人格特質」，此舉對她造成「永久的傷害」，甚至不利於團結。最後她提到，「我已經看到很多人，數百萬、數千萬人決定他們不要喜歡我，想像一下這樣的感覺！」

希拉蕊．柯林頓已排定巡迴全美15個城市宣傳新書，首站預定18日在華盛頓登場。