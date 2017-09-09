希特勒內褲下週拍賣 尺寸竟然這麼大！

一件超大尺碼的39號四角褲（boxer），其長度有19英吋（48.26公分），腰圍大約是39英吋（99.06公分），它是希特勒1938年4月3至4日時，在奧地利下榻飯店後，所遺留的一件白色四角褲。（圖擷自Alexander Historical Auctions）

2017-09-09 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國馬里蘭州（Maryland）的「亞歷山大歷史文物拍賣行」（Alexander Historical Auctions）將於13日至14日進行拍賣活動，在一系列第二次世界大戰的物品中，有幾項拍賣物討論度極高，其中包含納粹德國領袖希特勒（Hitler）的內褲與其親筆簽名的自傳《我的奮鬥》（Mein Kampf）。

《紐約郵報》報導，希特勒的身世背景神秘，其所遺留下來的遺物在這次的拍賣會中，成為眾人矚目的焦點。一件超大尺碼的39號四角褲（boxer），其長度有19英吋（48.26公分），腰圍大約是39英吋（99.06公分），它是希特勒1938年4月3至4日時，在奧地利下榻飯店後，所遺留的一件白色四角褲，這次預估成交價會落在4000至5000美元（約新台幣11萬9227元至14萬9034元）。此外，在1930年8月18日發行，上頭有希特勒親筆簽名和留言的一本書《我的奮鬥》，也被預估將會以1.5萬至2萬美元（約新台幣44萬7102元至59萬6136元）拍賣出。