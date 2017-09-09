12年最強太陽閃焰降臨！ 南極出現超美極光

這次的太陽閃焰為12年來最強，也讓南極出現的極光比平時更活躍。（圖取自情報通信研究機構）

2017-09-09 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕受到12年來規模最大的「太陽閃焰」影響，南極的極光現象比平時更為活躍，日本的情報通信研究所（NICT）昨（8）日發表了南極觀測站，從早上9點到下午2點（台灣時間早上8點到下午1點）所拍攝到的美麗極光。而NICT也指出，還不能斷定太陽閃焰對通訊儀器是否有影響，今後2到3天內都必須保持警戒。

這次太陽閃焰的噴發規模為最高級的第五級，也是自1975年以來的第27次。（圖取自情報通信研究機構）

日媒《HuffPost》報導，據NICT指出，太陽閃焰是於6日晚上9點（台灣時間8點）時發生，噴發規模為一般閃焰的1000倍，所吹出來的太陽風於8日早上9點前到達地球，並觀測到上午9點到下午2點之間，地球上方的電離層出現了很大的混亂，也讓NICT設置在南極的昭和基地的攝影機，在早上11點時捕捉到了難得的極光畫面。

雖然未傳出地球通訊被干擾的意外，但專家表示還是得持續關注。（圖翻攝自影片）

這次太陽閃焰的噴發規模為最高級的第五級，也是自1975年以來的第27次，NICT的宇宙環境研究室室長石井守指出，「地磁場的混亂已經逐漸結束，目前沒有發現GPS與航空短波通訊有受到什麼大影響」，但太陽閃焰之後還會斷斷續續的發生，未來2到3天都得持續關注。

專家指出未來必須得提高對於太陽閃焰的觀測技術。（圖翻攝自影片）

目前，雖然不會受太陽閃焰所影響的電子儀器，都正在進行研究開發，但由於所費不貲，因此並未普及，石井守表示，「未來有必要持續研究（太陽閃焰）對於地球影響的預測精確度。」