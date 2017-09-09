滿足真正自我中心！任人處置的「花魁」高潮、呻吟樣樣會

技技日新月異、人工智慧的發展，帶來世代的進步，就連「性需求」也能被科技滿足。（圖擷自鏡報）

2017-09-09 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕科技日新月異、人工智慧的發展，帶來世代的進步，就連「性需求」也能被科技滿足。一款價值3700歐元（約新台幣13萬3004元）的「性愛娃娃機器人」，其可以經由觸控而作出反應，它諳悉眾多語言，甚至還能呻吟，模仿女性的性高潮。

《每日郵報》報導，在奧地利（Austria）林茲（Linz）所舉辦的一場電子展覽中，有一項產品獨具特色，它是性愛娃娃機器人「莎曼沙」（Samantha）。莎曼沙在展覽中表現各種功能，包括對撫摸、擁抱和呻吟的反應，並能記下與個人的互動。

有位測試員指出，莎曼沙的呻吟會隨著乳房的觸摸而改變，可以達到更高的性高潮。目前，發名者桑托斯（Sergi Santos）正在為其註冊專利，他指出，目前已經賣出15位「莎曼沙」了。

奧地利當地新聞報導，越來越多的妓院在奧地利賣淫變為合法與受管理的單位，當地居民期待更多的性愛娃娃機器人可以出現在妓院。心理學家Gerti Senger解釋為什麼有些男人更喜歡和性愛娃娃機器人（如芳妮（Fanny）、莎曼沙（Samantha））睡覺，因為她們不是真正的女人，「男人可以和娃娃做任何事情，她們不會抗拒，不像妓女一樣，可能會有掃興的時候。」Senger也稱這是一個趨勢「真正的自我中心」。

在奧地利當地的妓院風氣日益改變，嫖客寧願與機器人做愛也不與真人做，這是目前最新的趨勢。

芳妮（Fanny）是奧地利維也納一間妓院「Kontakthof」的當紅花魁。據悉芳妮在日本製造，其成本約7000歐元（約新台幣25萬元），而妓院的「出租芳妮方案」收費是每小時80歐元（約新台幣2875元）。