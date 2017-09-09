南韓境內檢出放射性物質氙 疑為北韓試爆氫彈產物

2017-09-09 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於3日宣布成功試爆氫彈後，南韓原子能安全委員會於昨日（8日）指出，南韓境內已檢測出放射性物質氙，疑似為北韓氫爆的產物。但就數值來看，不會對南韓環境與人民造成影響。

據《韓聯社》報導，南韓原安會在8日對陸海空物質採樣，經過分析後發現微量的放射性物質氙，這種物質不存在於自然界，因此檢測到放射性氙的存在，向來被視為有核子武器爆炸的證據。

南韓原安會目前正在調查，放射性氙是經由何種途徑進入到南韓，並且還要再度確認是否與北韓試爆氫彈有關。