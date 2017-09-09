台德刑法論壇 謝志偉盼德挺台入INTERPOL

2017-09-09 00:44

〔中央社〕「第6屆台德刑法論壇」9月7日在德國柏林登場，駐德國代表謝志偉表示，台灣亟盼加入國際刑警組織（INTERPOL），與各國合作打擊犯罪，希望德方給予支持。

駐德國代表處今天發布新聞稿，由駐德國代表處與台德法律人員協會（Deutsch-Taiwanesische Juristenvereinigung）、德國特里爾大學（Universitat Trier）、奧斯納布律大學（Universitat Osnabruck）及帕紹大學（Universitat Passau）9月7日起共同在柏林舉辦「第6屆台德刑法論壇」（6. Deutsch-Taiwanisches Strafrechtsforum）。

本屆論壇主題為「犯罪不法所得沒收制度之改革」，計有來自德國及台灣20餘位刑法學者參加，今天下午順利圓滿落幕。

謝志偉於9月7日論壇開幕式致詞時表示，台德間司法交流密切，尤其台灣刑法受歐陸與德國法制影響極深，歷年來均有眾多法律學生來德研習刑法學。

他並扼要說明台德雙邊關係發展情形，並指出台灣亟盼加入國際刑警組織，與各國合作共同打擊犯罪，期盼德方給予支持。另感謝與會學者多年來舉辦並積極參與台德刑法論壇，促進台德司法交流。

?駐德國代表處先前在9月6日晚間與台德法律人員協會等共同舉辦論壇開幕酒會，邀請德國法學界人士與會，除謝志偉等人致歡迎詞外，德國聯邦司法部官員也出席致詞，酒會計有逾60人參與。

「台德刑法論壇」已成為台德間刑法學領域專家與學者互相交流與知識經驗分享的重要平台。