才列黑名單…中國緊縮宗教自由 穆斯林、基督徒也加強監控

2017-09-09 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院日前將中國等7個國家列入「嚴重侵犯宗教自由」的黑名單，引發中國強烈反彈，但北京當局在7日又公布新修訂的宗教自由法規，除了對穆斯林和基督徒加強管控，也針對未經批准的活動加大懲罰力度，並加強監控特定團體。

箝制宗教自由 中國修法加重懲罰

美國國務院於上月15日曾發布最新的國際宗教自由報告，當時點名中國、伊朗，沙烏地阿拉伯、土耳其、巴基斯坦、蘇丹和巴林等7國「嚴重侵犯宗教自由」，報告中更指「中國的宗教自由狀況是世界上最糟糕的」，但這項消息引發中方不滿，強調境內各民族、各地區人民都依法享有宗教自由。

但言猶在耳，北京當局7日又針對宗教自由公布新修訂的法規，他們聲稱中國正面臨境內邪教和激進伊斯蘭教與日俱增的威脅，因此加強了對穆斯林和基督徒的管控，其中也包含禁止宗教團體接受外國捐款。

新規定中指稱，「任何組織和個人不得利用宗教進行非法活動，包括危害國家安全、破壞社會秩序以及其他傷害國家利益的活動。」宗教團體也必須向政府登記，未登記的團體除禁止開設禮拜場所，並禁止設立學校。至於未經批准進行宗教活動，罰款最高也調升為人民幣30萬元（約新台幣141萬1500元），提供場地的人也將被處以最高20萬元的罰款。