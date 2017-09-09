日卡哇依機器狗聞臭立馬暈 臭腳人無所遁形

日本新創公司研發出外型可愛的機器狗，能幫忙揪出臭味。（圖截自Youtube）

2017-09-09 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本公司研發出外型可愛的機器狗，能幫忙揪出臭味，如果真的太臭，還會當場暈倒，完全不會給你好臉色看！

《朝日新聞》報導，由北九州工業高等專門學校孵育的新創公司Next Technology，開發出具有敏感嗅覺的機器狗。他們將感應器裝在狗狗的鼻子上，狗狗將會根據氣味的程度，選擇性的與人互動，若是聞到不那麼糟糕的氣味時，它將依偎在旁；若是聞到稍微不好的氣味時，它則會向對方搖起尾巴；但當惡臭撲鼻時，它則會害怕到馬上暈了過去。

新創公司是由36歲的北九州工業高等專門學校助理教授Takashi Takimoto所領導，它們接受外來訂單以及開發機器人，以滿足公司行號和其他實體的需求並且進行銷售。

報導指出，製造機器狗的靈感是來自於一名男子向Takimoto透露，擔心自己身上的異味過重，因此他才開始著手開發。一開始開發的機器狗尺寸，是當前狗狗的2倍；後來則將機器狗縮小，並改善牠對人類的親和性。

現在開發團隊則專注於將空氣清新劑配備於狗狗身上，有了這項功能後，狗狗將可以在房間裡任意移動並在它檢測到惡臭的地方噴灑溶劑。