緬甸羅興亞危機 聯合國：死亡人數可能破千

有BBC記者直擊，若開邦的穆斯林村落遭燒毀，縱火嫌犯自稱是佛教徒，其中一人更承認自己有縱火，還說有警察協助他們。（法新社）

2017-09-08 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸爆發「羅興亞危機」，聯合國今天指出，鄰近孟加拉邊界的若開邦（Rakhine）可能有超過1000人喪生，這數據約為緬甸政府公布的兩倍，其中大多數都是羅興亞穆斯林。

早在去年10月，緬甸就曾發生連環襲警事件，當時官方質疑與羅興亞武裝部隊有關，開始展開大規模的打擊行動，發展至今，這場緬甸佛教徒與信奉伊斯蘭教的羅興亞人之間的衝突，如今已演變為軍方對少數民族的鎮壓。

據《法新社》報導，過去兩週已有大約27萬名難民逃到孟加拉，其中大多數都是羅興亞人，讓原本就已經人滿為患的難民營更加混亂；若以去年10月起算，出逃的羅興亞人已將近35萬人。

BBC記者直擊穆斯林村落被燒毀

至於死亡人數方面，緬甸官方公布的是432人，而且其中只有7名為羅興亞人，但聯合國緬甸人權特別報告員李亮喜（Yanghee Lee）指出，也許死亡人數已經超過1000人，並指官方數據極可能低估，但目前最糟糕的是，聯合國無法進入緬甸對死亡人數進行驗證。

而對於緬甸當局聲稱出逃的羅興亞人還把自己的房子燒毀，李亮喜也表示非常懷疑，並指鄰近的佛教徒村莊並未受影響。

《BBC中文網》報導則提到，雖然有警員聲稱是穆斯林居民自行放火燒屋，但當地大部分的居民早在8月25日就已逃離，BBC駐東南亞記者喬納森·赫德（Jonathan Head）更直擊一處穆斯林村子遭焚毀。當時一群疑似縱火的人正要離開，耳聞記者打算採訪時，立刻拒絕入鏡，但他們向BBC記者聲稱自己是若開邦的佛教徒，其中一人更承認有縱火，還說有警察協助他們，當時村內已無任何居民，只剩下一片焦黑的廢墟，以及還在熊熊燃燒的房子。