ACT試題又外洩！取消部分海外考試 考生不滿

美國大學入學考試ACT因為洩題風波取消數間國際測驗中心的考試，引發不滿。（路透）

2017-09-08 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕在美國想要進大學，學生必須通過美國大學入學考試ACT（American College Test）或學術水準測驗考試SAT（Scholastic Assessment Tests）的測驗才能依各自分數申請入學。而在當地時間7日時，ACT宣布因為考題外洩，取消部分國外試場原定在9日舉行的考試，造成許多考生不滿。

根據外媒報導，ACT沒有向外界仔細說明此次事件的來龍去脈，僅表示一切都還在調查階段。公司發言人柯比（Ed Colby）則在電郵中表示，只有特定幾間國際測驗中心會因試題外洩而取消考試，包括在中國、日本、新加坡、台灣等地的試場。但這次事件，讓不少原本預計藉由參加這次考試，在今年秋天申請大學的考生非常不滿。

另外，前陣子受到哈維颶風摧殘頗深的德州（Texas）、路易斯安那州（Louisiana）與佛州（Florida），擔心緊接在後的艾瑪颶風（Irma）會影響到原訂9日的考試，ACT對此表示，他們正致力重新安排，確保受災區每一位學生都不用擔心考試。

美國ACT與SAT這兩個考試機構，之前就有多次在海外試場出現作弊的例子，ACT在去年10月就曾以洩題為由，取消亞洲與大洋洲部分考生在寫作部分的分數，去年6月也因為試題外洩，取消南韓與香港所有考生的考試。