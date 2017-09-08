泰軍政府：前總理盈拉逃亡身影最後在泰柬邊界

泰國記者表示盈拉已與其兄長前總理戴克辛會合，正在國外流亡。（法新社）

2017-09-08 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕泰國軍政府副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）今天表示，逃亡中的前總理盈拉的身影，最新出現在靠近柬埔寨邊界的軍事檢查站的監視錄影器中。

綜合外媒報導，泰國第一位華人女總理盈拉（Yingluck Shinawatra）上個月在法院預定就其違法濫權的刑事案宣判當天突然表示身體不適而未出庭，從此以後便消失無蹤。法院表示將把宣判延遲至9月27日。

盈拉在消失前一段時間，就開始停用手機、也更換常用汽車，讓軍方難以追蹤。先前很多消息指出她已與兄長，2006年政權垮台的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）在杜拜會合。

2008年開始流亡的戴克辛，曾在妹妹消失後一星期打破了兩年來的沉默，在其 Twitter上引用18世紀法國思想家孟德斯鳩的一段名言:「沒有任何暴政能在法律與正義的保護之下永久延續。」

泰國警方要求與國際刑警組織合作，如果他們任何成員國鎖定盈拉的位置，就可以申請國際通緝令將盈拉逮捕歸案；並有消息指出，法院將對盈拉處以不得保釋的重刑。

如果盈拉真的成功脫逃，對於在邊界布有強大軍事力、被西媒稱為「東方老虎」的泰國軍政府可謂相當蒙羞。

普拉威今天向記者說明最新調查進度時說，盈拉的車隊最後出現在與柬埔寨接壤的沙繳省（Sa Kaeo）軍事檢查站的監視器畫面中。但柬埔寨政府目前還未對此事做出任何政治發言，也沒證實盈拉是否踏上其領土。