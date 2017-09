圖+影輯》墨西哥強震地裂樓塌 民眾穿睡衣半夜驚逃

2017-09-08 18:13

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥南部於當地時間8日凌晨零點(台灣時間今(8)日下午約1點)左右,發生芮氏規模8.1強震,震源深度69.7公里,目前已傳出至少15人死亡,其中包括塔巴斯科州(Tabasco)一所幼童醫院內的2名兒童。

據美國地質調查局(USGS)資料顯示,本次墨西哥強震芮氏規模達到8.1,墨西哥地質觀測所測得的地震規模則是8.4,震央位於墨西哥南部恰帕斯州皮希希亞潘城西南方87公里處,在首波強震發生後,也陸續發生多起規模4.3至5.7餘震,當地民眾於半夜紛紛穿著睡衣到街上躲避,擔憂建築物倒塌,墨西哥總統潘尼亞.尼托(Enrique Pena Nieto)在召開完緊急應變會議後則指出,此次強震死亡人數已經達到15人。

本次強震也是墨西哥自1985年以來最大的地震,就連距離震央將近千里外的墨西哥首都墨西哥城也都強烈有感,太平洋海嘯警報中心也表示,地震可能引發大範圍的危險海嘯。在網路上也陸續有網友上傳相關影片。

Big quake in Mexico... tsunami alert triggered pic.twitter.com/XIYBOeJ2m8

VIDEO: People evacuated on street as 8.1 #quake strikes off southwestern #Mexico coast https://t.co/Ca7vapP6HY pic.twitter.com/jldwzHLUYs