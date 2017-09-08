圖+影輯》墨西哥強震地裂樓塌 民眾穿睡衣半夜驚逃

墨西哥南部發生強震，造成當地樓房倒塌。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥南部於當地時間8日凌晨零點（台灣時間今（8）日下午約1點）左右，發生芮氏規模8.1強震，震源深度69.7公里，目前已傳出至少15人死亡，其中包括塔巴斯科州（Tabasco）一所幼童醫院內的2名兒童。
墨國總統：強震已釀15死
據美國地質調查局（USGS）資料顯示，本次墨西哥強震芮氏規模達到8.1，墨西哥地質觀測所測得的地震規模則是8.4，震央位於墨西哥南部恰帕斯州皮希希亞潘城西南方87公里處，在首波強震發生後，也陸續發生多起規模4.3至5.7餘震，當地民眾於半夜紛紛穿著睡衣到街上躲避，擔憂建築物倒塌，墨西哥總統潘尼亞．尼托（Enrique Pena Nieto）在召開完緊急應變會議後則指出，此次強震死亡人數已經達到15人。
墨西哥南部發生強震，就連地面也都裂開。（歐新社）
本次強震也是墨西哥自1985年以來最大的地震，就連距離震央將近千里外的墨西哥首都墨西哥城也都強烈有感，太平洋海嘯警報中心也表示，地震可能引發大範圍的危險海嘯。在網路上也陸續有網友上傳相關影片。
相關影片請見：
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墨西哥南部發生強震，為當地造成嚴重災損。（美聯社）
許多建物在強震影響下受損。（歐新社）
墨西哥南部發生強震，當地居民紛紛到街上躲避，不敢回家。（路透）
#8Sep Daños a la nueva Plaza Ámbar localizada en capital chiapaneca luego d Temblor d 8.4 Richter. pic.twitter.com/fQOGPWxgSz @andresreportero— Pablo Martínez... （@PRANGELMARMOL） September 8, 2017
由於強震後餘震不斷，目前在醫院外仍有大批患者。（歐新社）
墨西哥南部發生強震，患者被暫時安置在醫院外頭。（歐新社）
Big quake in Mexico... tsunami alert triggered pic.twitter.com/XIYBOeJ2m8— Chris Chambers （@CapitalChambo） September 8, 2017
墨西哥南部發生強震，就連地面也都裂開，當地居民在震後不敢回家。（歐新社）
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VIDEO: People evacuated on street as 8.1 #quake strikes off southwestern #Mexico coast https://t.co/Ca7vapP6HY pic.twitter.com/jldwzHLUYs— RT （@RT_com） September 8, 2017