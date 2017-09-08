核試驗後...中朝邊境貿易「熱區」快變「死城」

地處中國、俄羅斯和北韓三國交界處的貿易中心「琿春」長期以來一直享受著地理優勢，眾多的國際貿易皆在此往來。然而在北韓領導人金正恩不斷飛彈試射後，一切都變了樣...。（圖擷自英國《金融時報》）

2017-09-08 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕地處中國、俄羅斯和北韓三國交界處的貿易中心「琿春」長期以來一直享受著地理優勢，眾多的國際貿易皆在此往來。然而在北韓領導人金正恩不斷飛彈試射後，間接受到了影響，無論是核輻射或是經濟，從聯合國的制裁行動之後，「琿春」當地許多商店因此而倒閉。

英國《金融時報》報導，上週（9月3日）北韓的第6次核試驗眾人議論，「琿春」的居民劉秀梅表示，以往的核試驗都沒有任何感覺，然而這次威力卻「不一樣」。

「琿春」離北韓豐溪里（Punggye-ri、풍계리）試驗場只有200公里。劉秀梅擔心放射性物質會被風吹拂而來，直接影響到當地，因此她出門都會戴上口罩，就算中華人民共和國環境保護部已經公告「琿春」的放射性物質含量是安全的，她還是存有疑慮。

「過去每天有數百人過境，但在制裁以後，每天只有20、30個人了」，一名出租車司機表示連接琿春和北韓的公路橋，人來往的流量大幅減少，許多當地居民表示，加大制裁力，可能嚴重打擊這座城市！一位魚鮮貿易商指出，在最新一輪制裁開始執行以後，不得不從俄羅斯進口更多海鮮，海鮮價格從原價上漲了50%到100%。海鮮出口是北韓財政收入的一大來源。

9月3日北韓進行了迄今威力最大的一次核試驗，引發全球一片譴責。包括日本、法國、德國等在內的成員國呼籲實施更強硬制裁。