真愛！結婚12年的丈夫變性 妻給支持成閨蜜

2017-09-08 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕在美國一對有兩個孩子的夫妻，在結婚12年後，一天丈夫穿著女裝告訴妻子「想變成女人」，妻子雖一開始很訝異及難以接受，最後仍選擇離婚並支持丈夫成為「真正的女人」，從此兩人也由夫妻變成閨蜜。

據《鏡報》（Mirror）報導，現年44歲的克里斯汀（Kristin Collier）於18歲認識丈夫弗萊德（Fred）僅3個月，兩人便火速結婚，結婚12年後才生下第一胎，在二兒子出生不久後，2005年時，結婚生活卻起了一個巨大的變化。

一次克里斯汀帶著2個兒子探視他們的奶奶，突然接到丈夫電話，電話中他嚴肅的說「我需要穿女裝」，克里斯汀才發現原來他們不在家的期間，弗萊德都穿著女裝生活。她表示其實她已察覺丈夫的性向，只是她都視而不見。她說，有次她發現她的洋裝被撕裂且上面有一股男人的汗水味。她回憶說，「原來結婚12年我心愛的丈夫其實一直都想當個女人，弗萊德向我說『他再也不能欺騙自己了』。其實這也意味著我並不了解他，他對我來說就像個神祕的陌生人。」

2006年佛萊德被診斷患有性別認同障礙，輔導員也建議他徹底變性，於是他決定接受變性手術，變成一個真正的女人並改名為希達（Seda）。並表示仍與克里斯汀相愛，雖離婚也想一起住、一起養育兒子。漸漸的克里斯汀發現其實丈夫決定當女生是正確的。她說「弗萊德沒有朋友，但希達有很多朋友；弗萊德有憂鬱症，一年內發作好幾次，但希達從來不憂鬱，也更有自信。」

最後克里斯汀接受前夫的改變，也將事情真相告訴兒子們，在2015年克里斯汀新男友李察（Richard Bartlett）住進他們家。克里斯汀表示，「希達教會了我們接受我們所愛的人，我雖然失去我的丈夫，但獲得更大的收益。」