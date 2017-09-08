墨西哥8.1強震侵襲！ 周邊各國傳海嘯已釀6死

墨西哥在台灣時間今天中午12時49分傳出規模8.1強震，目前已知至少造成6人死亡。（法新社）

2017-09-08 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥在台灣時間今（8日）中午12點49分發生強震，據美國地質調查局（USGS）資料顯示，芮氏規模達到8.1，目前傳出已造成6人死亡，其中包括塔巴斯科州（Tabasco）一所幼童醫院內的2名兒童。

綜合外媒報導，震央位於墨西哥南部恰帕斯州皮希希亞潘城西南方87公里處，規模達到8.1、深度69.7公里，之後並接連發生多起規模4.3至5.7餘震。外媒指出，遠至墨西哥城都能感受到明顯搖晃，驚魂未定的民眾紛紛躲避至街上。

除了發生地震的墨西哥外，鄰近的國家包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、哥斯大黎加、尼加拉瓜、巴拿馬和宏都拉斯稍早皆發出海嘯警報。警報中心指出，墨西哥沿岸恐出現1層樓高（3公尺）海嘯，警告當地民眾需移動至。墨西哥在1985、95也發生過規模8.0以上強震，曾造成數千人死亡。

對此，我外交部與駐墨西哥代表處聯繫，確認外館人員與眷屬皆平安，也尚無台灣人受傷的通報傳回，另外《中央社》指出，觀光局稍早以簡訊說明，經與百威、雄獅、加利利等旅行社詢問後了解，地震發生的區域並非國內旅遊團體行程會安排的地點，目前亦無接獲回報台灣旅行團在當地有受影響的狀況。

更新時間：16:42