川普旅遊禁令再被打臉 法官：無法令人信服

川普的旅遊禁令被法院駁回，5天內生效。（資料照，法新社）

2017-09-08 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府曾針對6個穆斯林國家下達旅遊禁令，但今（8）日被上訴法院駁回，法官一致認為政府針對這6個國家所提出來的理由令人「難以信服」，裁定與安置機構有關係者，應得以豁免於對難民限制入境的行政命令，這項判決將在5天內生效。

據《路透》報導，川普針對伊朗、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等6國下達旅遊禁令，並宣稱對於國家安全有其必要性。但美國聯邦第九巡迴上訴法院3名法官組成的合議庭今日判定，美國合法居民的祖父母、姑媽、阿姨、嬸嬸、伯母、舅媽、伯父、叔父、舅舅、姑丈、姨丈、堂表兄弟姊妹，應得以豁免於川普對6個穆斯林人口為主國家祭出的旅遊禁令。

在今年6月時，美國最高法院6月裁定川普禁令可以「有限度地實施」，但不該適用於跟美國人民或實體有「真實」關係者，但夏威夷州則向法院提出異議，第九巡迴上訴法院也擁有相同見解，上訴法院認為：「很難理解為何祖父母、孫子女、姑媽、阿姨、嬸嬸、伯母、舅媽、伯父、叔父、舅舅、姑丈、姨丈、甥姪輩、兄弟姊妹的配偶、配偶的兄弟姊妹，或是堂表兄弟姊妹，會被認為跟他們在美國的親人沒有真實關係？」

此外，川普政府認為，安置機構對於特定難民所提供的書面保證不算是真實關係，這樣的主張也遭到法院駁回。裁定書指出，安置機構在接收難民前的準備，以及所有資源的支出成為「法院判定存在正當關係的根據」。